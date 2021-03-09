Бывший глава МВД России предложил ввести смертную казнь за коррупцию

Бывший министр внутренних дел России Анатолий Куликов призвал ужесточить наказание за большие взятки и ввести смертную казнь. Об этом он заявил в эфире НСН во вторник, 9 марта.

Куликов также предложил создать «специальную независимую структуру» для борьбы с коррупцией на всех уровнях. По его мнению, нужно также ввести должность специального прокурора при президенте, который будет подчиняться только главе государства и сможет сформировать свою собственную независимую команду.

Он добавил, что взяточничество создает негативный имидж полицейских в стране. Однако, как отметил бывший глава МВД, сотрудники сферы образования, полиции, ФСИН принадлежат «лишь к первому этажу» взяточников. По его словам, борьбу с коррупцией нужно начинать не с этой категории, а с более крупных взяточников.

Ранее в Генпрокуратуре представили данные по взяткам в 2020 году. По версии ведомства, мелкие взятки в России чаще других берут сотрудники полиции, сотрудники уголовно-исполнительной системы и работники образовательной сферы.

В декабре 2020 года генпрокурор России Игорь Краснов предложил отменить назначение судебного штрафа вместо более строгого уголовного наказания для мелких коррупционеров.

Анатолий Куликов — генерал армии, до 1998 года занимал посты министра внутренних дел и вице-премьера. Известен как активный участник событий, произошедших в октябре 1993 в Москве, на стороне первого президента России Бориса Ельцина; он принимал участие в столкновениях у телецентра «Останкино» вместе с отрядом спецназначения внутренних войск «Витязь». Подконтрольные Куликову военнослужащие в ходе этих событий открыли стрельбу на поражение по людям, находившимся возле телецентра. Были убиты либо впоследствии скончались от полученных ран не менее 46 человек.