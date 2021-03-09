Наряд беременной Меган Маркл высмеяли в сети и сравнили со шторой

Внешний вид беременной жены принца Гарри Меган Маркл подвергся критике со стороны пользователей сети. Обсуждение ее образа появилось на Daily Mail.

На фото, которое появилось в Instagram-аккаунте фотографа Мисана Харримана (Misan Harriman), герцогиня Сассекская позирует вместе с мужем и сыном Арчи во дворе их дома в Монтесито (Санта-Барбара, штат Калифорния). Отмечается, что снимок появился в сети в честь Международного женского дня.

39-летнюю Маркл запечатлели в шелковом платье длины макси со спущенными плечами. Наряд, оформленный цветочным принтом, представлен в ассортименте феминистского американского бренда La Ligne. Его стоимость составляет 285 фунтов стерлингов (29 тысяч рублей).

Читатели издания высмеяли наряд супруги принца Гарри и сравнили его со шторой. «Странное фото», «Она похожа на старую штору», «Какое эгоистичное фото, на первом плане — Меган», «Помнится, что они хотели не быть публичными людьми», «Она выглядит отвратительно», — комментировали юзеры.

Ранее в марте Меган Маркл дала интервью американской телеведущей Опре Уинфри. Меган появилась в эфире в наряде за несколько миллионов рублей и вызвала критику в сети. Во время беседы знаменитость была в черном платье с поясом итальянского бренда Armani. Его стоимость составляет 3300 фунтов стерлингов (340 тысяч рублей). На ней был бриллиантовый браслет принцессы Дианы за 17 700 фунтов стерлингов (1,8 миллиона рублей) и колье за 1400 фунтов стерлингов (144 тысячи рублей).