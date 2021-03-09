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Раскрыта личность встретившегося с Путиным в Кремле иностранца

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Фото: Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин вечером 4 марта встретился в Кремле с бывшим премьер-министром Франции Франсуа Фийоном. Личность европейского гостя российского лидера раскрыло издание «Коммерсантъ».

Журналисты издания указали, что о визите Фийона 3 марта сообщили в пресс-службе Франко-российской торгово-промышленной палаты (CCI France Russie). При этом они подчеркнули, что Фийон и Путин сотрудничали в период с 2007 по 2012 год, когда француз занимал пост премьера, и с тех пор между ними сложились дружеские отношения. В частности, отмечалось, что Фийон был в числе тех, кого российский лидер в декабре лично поздравил с грядущими праздниками.

О встрече с неким иностранцем Путин рассказал 4 марта. По его словам, гость удивился оживленной Москве в период пандемии коронавируса. «Он говорит: ты знаешь, я удивился, приехав в Москву. Москва живет! У нас, говорит, в наших крупных городах, а это один из крупнейших городов Европы, редкие машины на улицах, людей почти нет, все закрыто», — пересказал российский лидер свой разговор с иностранцем.

Позже пресс-секретарь президента пояснил, что встреча с иностранным гражданином в Кремле, о которой рассказал Путин, относится к категории личных контактов. «Поскольку это была личная встреча, я не располагаю информацией о том, кто был его собеседником», — признался он.

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