Манекенщик натренировал мышцы челюсти и удивил подписчиков новой внешностью

Мужчина, который называет себя «генеральным директором линии подбородка», два года тренировал лицевые мышцы и удивил пользователей сети своей новой внешностью. Соответствующий материал публикует Metro.

Манекенщик Лука Маркези (Luca Marchesi) из Милана, известный в TikTok под никнеймом lucamarchesi_lm, неоднократно демонстрировал на видео острые черты лица. Чтобы добиться такой трансформации, герой материала ежедневно жевал специальный кусок пенопласта, который стимулировал челюстные мышцы.

Один из роликов Маркези стал вирусным и набрал больше 10 миллионов просмотров и почти 780 тысяч лайков. В комментариях некоторые подписчики сравнивали его с героями мультфильмов, а другие — критиковали за чересчур острую линию подбородка.

Врачи предупредили итальянца, что подобные тренировки могут нанести вред здоровью. Стоматолог Мартина Ходжсон (Martina Hodgson) в комментарии для издания отметила, что чрезмерно развитые жевательные мышцы могут вызвать мигрень или боль в височно-нижнечелюстном суставе. «Это мышцы, которые соединяют челюстную кость со скулой и помогают нам жевать, поэтому данную область тренировать не рекомендуется», — подчеркнула она.

Специалист также дала совет тем, кто столкнулся с болью из-за частого сжатия зубов. «Обычный способ лечения — курс инъекций ботокса, который сначала поможет расслабить мышцы, а затем уменьшить воспаление. Давление будет ослаблено, и появится возможность комфортно жевать, что облегчит боли в челюсти и мигрень», — заключила Ходжсон

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Директор британской клиники Dr Aesthetica доктор Балдип Фармах (Baldeep Farmah) заявил, что манекенщик, вероятнее всего, пожалеет о своих тренировках через несколько лет. «Помимо боли при жевании, трансформация может визуально состарить лицо, а не сделать его более привлекательным», — пояснил он.

В свою очередь косметолог Амар Сухде (Amar Suchde) рассказал, что есть более простые и безопасные способы сделать черты лица выразительными. В пример он привел специальные наполнители с гилауроновой кислотой, которые вводятся в лицо безоперационным путем. «Используя наполнитель в соответствии с анатомическими особенностями вы действительно можете создать четкую линию подбородка», — добавил эксперт.

В октябре 2020 года стало известно, что украинка потратила две тысячи долларов (почти 150 тысяч рублей) на филлеры для скул, которые в дальнейшем прославили ее в сети. Посещать процедуры Анастасия Покрищук начала в 26 лет и в итоге за четыре года увеличила скулы, губы, закачала в лоб ботокс и изменила форму подбородка. Модель подчеркнула, что «влюбилась» в свою новую внешность после операций.