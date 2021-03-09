Мужчина затащил туристку в свой сад и попытался изнасиловать на грядках

Мужчина попытался изнасиловать туристку из Китая в популярном среди путешественников месте в Австралии. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, инцидент произошел в городе Кэрнс штата Квинсленд 6 марта. Согласно предварительным данным, преступник схватил жертву около девяти вечера, затащил ее к себе в сад и хотел надругаться над ней на грядках.

Как заявила пострадавшая, злоумышленник схватил ее за лицо и шею, прежде чем бросить на землю. Туристке удалось спастись благодаря полицейскому, патрулирующему район в это время. Представитель правоохранительных органов подозвал подозрительного мужчину, и тот скрылся с места преступления.

В результате спустя несколько дней полицейским удалось найти подозреваемого в другом квартале. Им оказался 21-летний житель Кэрнса, имя которого не раскрывается.

Ему было предъявлено обвинение в нападении на человека с причинением телесных повреждений. Нарушитель предстанет перед судом 23 марта.

В феврале власти Дубая обвинили туриста из Китая в изнасиловании массажистки на вилле во время его отдыха. Так, по информации издания, 34-летний мужчина приехал в отпуск с компанией друзей и арендовал виллу в районе Аль-Барша. В один из дней приятели устроили вечеринку, на которой также присутствовала 22-летняя местная девушка.