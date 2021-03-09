Министр попал в больницу с неизвестной инфекцией после прививки

Министр здравоохранения Австралии Грег Хант попал в больницу с неизвестной инфекцией спустя два дня после того, как получил прививку от коронавируса препаратом AstraZeneca. Об этом сообщило издание The Sydney Morning Herald.

Представители министра сообщили, что он госпитализирован, получает лечение антибиотиками и лежит под капельницей. По их словам, врачи ожидают от 55-летнего политика полного выздоровления и не считают, что его состояние связано с полученной вакциной.

Днем ранее сообщалось, что в Австрии вакцинацию одной из партий препарата фирмы AstraZeneca приостановили после смерти медсестры, которая получила инъекцию этим препаратом. Точную причину смерти женщины предстоит выяснить специалистам. Вакцина этой фирмы считается небезопасной для пациентов старшего возраста, поэтому в ряде стран ее не делают людям старше 65 лет.

В январе сообщалось о случае проявления негативных симптомов сразу после прививки: медик, получившая вакцину Pfizer и BioNTech, ощутила такие симптомы, как кожная сыпь, конвульсии, мышечная слабость и затрудненное дыхание — и была госпитализирована.