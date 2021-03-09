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Россия прокомментировала приговор по делу об убийстве посла Карлова в Турции

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Фото: Umit Bektas / Reuters

МИД России прокомментировал приговор суда Турции по делу об убийстве посла Андрея Карлова. Заявление опубликовано на сайте ведомства во вторник, 9 марта.

«Отдаем должное тому, что турецкое правосудие подвергло решительному осуждению этот террористический акт, жертвой которого стал выдающийся российский дипломат. (...) Развитие двусторонних связей в последние годы дает основания полагать, что они прошли это тяжелое, в полном смысле слова беспрецедентное испытание», — говорится в сообщении МИД.

В Москве рассчитывают на сохранение отношений с Анкарой и получение от последней сведений о результатах и выводах судебного разбирательства. В ведомстве отметили, что до сих пор возлагают ответственность за убийство на «определенные круги», нагнетавшие атмосферу вокруг действий России в Сирии.

Ранее 9 марта суд в Турции оправдал пятерых фигурантов, проходивших по делу. При этом шестерым назначили наказание в виде реального тюремного заключения на срок от пяти до девяти лет. Как минимум пятерых обвиняемых суд приговорил к пожизненному сроку, двоих из них — по статье о терроризме. Всего обвиняемыми по делу проходили 28 человек.

19 декабря 2016 года в турецкой столице был застрелен тогдашний российский посол в Анкаре Андрей Карлов. Нападение совершил бывший сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, которого тут же ликвидировали местные силы безопасности. В МИД России квалифицировали произошедшее как теракт. Посмертно дипломату было присвоено звание Героя России.

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