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Суд Турции не вынес приговор по делу об убийстве российского посла

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Мевлют Мерт Алтынташ
Мевлют Мерт Алтынташ
Фото: Burhan Ozbilici / AP

Суд Анкары не вынес приговор по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова в Турции. Об этом пишет РИА Новости.

Следующее заседание назначено на 9 марта, передает корреспондент агентства. Бывший глава отдела по работе с Россией Национальной разведывательной организации (MIТ) Турции Вехби Кюршад Акалын, причастный к происшествию, не признал вины. Акалын заявил, что доказательств его вины нет. Он также потребовал своего освобождения.

Посол России в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападение совершил бывший сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, которого тут же ликвидировали местные силы безопасности. В МИД России квалифицировали произошедшее как теракт. Посмертно дипломату было присвоено звание Героя России.

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