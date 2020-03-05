В Турции захотели оправдать обвиняемых в убийстве российского посла

Суд Анкары назначил новое заседание по делу об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова. Об этом сообщает РИА Новости.

Оно состоится 31 марта, тогда же будут заслушаны адвокаты подсудимых. Отмечается, что местная прокуратура захотела оправдать пятерых человек из тех, кому вменяют убийство. Остальных 23 подсудимых считают виновными.

Суд по делу об убийстве российского посла начался 8 января 2019-го. Все подсудимые, опрошенные в ходе первых слушаний, отвергли обвинения и отрицали причастность к преступлению.

Посол России в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападение совершил бывший сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, которого тут же ликвидировали местные силы безопасности. В МИД России квалифицировали произошедшее как теракт. Посмертно дипломату было присвоено звание Героя России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru



