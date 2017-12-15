В Турции арестовали подозреваемого в деле об убийстве российского посла Карлова

Андрей Карлов в момент покушения на него

В Турции арестовали бывшего сотрудника полиции Рамазана Юджеля по подозрению в причастности к убийству посла России в Анкаре Андрея Карлова. Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщает газета Sabah.

По сведениям издания, Юджеля вызвали на допрос, после которого прокуратура выдвинула против него обвинения. Суд вынес решение о заключении подозреваемого под стражу.

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Отмечается, что из полиции Юджель был уволен после того, как выяснилось, что он причастен к деятельности ФЕТО, возглавляемой скрывающимся в США оппозиционным исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом.

В конце ноября по делу об убийстве российского дипломата арестовали владельца Guru Medya Хайреддина Айдынбаша, выпускавшего журналы Gündem Avrasya и Gündem Rusya.

Посол России в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападение совершил бывший сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, которого тут же ликвидировали местные силы безопасности. В МИД России квалифицировали произошедшее как теракт. Посмертно дипломату было присвоено звание Героя России.

ФЕТО — оппозиционная нынешнему руководству Турции группировка. Анкара обвиняет ее в попытке госпереворота в июле 2016-го. Турецкие власти также заявляли, что организация Гюлена причастна к убийству Карлова.

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