Кремль прокомментировал расследование убийства посла России в Турции

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал расследование убийства посла России в Турции Андрея Карлова. Об этом сообщает РИА Новости.

Российская сторона внимательно следит за этим делом и хочет быть уверенной, что заказчики и исполнители убийства дипломата будут найдены и наказаны в соответствии с законом, заявил Песков.

По его словам, Москва не комментирует внутренние судебные процессы Турции, так как это не касается России. Песков также не располагает информацией о том, занимаются ли российские спецслужбы этим делом.

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Ранее 5 марта суд Анкары назначил новое заседание по делу об убийстве Карлова. Местная прокуратура захотела оправдать пятерых человек из тех, кому вменяют убийство. Остальных 23 подсудимых считают виновными.

Посол России в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападение совершил бывший сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, которого тут же ликвидировали местные силы безопасности. В МИД России квалифицировали произошедшее как теракт. Посмертно дипломату было присвоено звание Героя России.

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