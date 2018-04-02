В США задумались над выдачей подозреваемого в организации убийства посла Карлова

Андрей Карлов в момент покушения на него

США примут решение о возможности экстрадиции проповедника и лидера движения ФЕТО Фетхуллаха Гюлена в связи с обвинениями в причастности к убийству посла России в Турции Андрея Карлова. Анкара должна предоставить американской стороне необходимые документы, сообщает ТАСС.

«Мы рассмотрим любые материалы, которые правительство Турции может предоставить нам на этот счет. Мы будем принимать какое бы то ни было решение об экстрадиции на основе фактов и в соответствии с законодательством США», — заявила официальный представитель Министерства юстиции США Николь Навас.

Ранее один из турецких телеканалов показал сюжет, в котором утверждалось, что проповедник Гюлен лично отдал приказ на убийство российского посла.

Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападавший — бывший полицейский Мевлют Мерт Алтынташ — был ликвидирован на месте преступления. В МИД России произошедшее квалифицировали как теракт, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Акт международного терроризма». Посмертно Карлову присвоено звание Героя России.

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19 декабря 2017 года газета "Сабах" со ссылкой на официальное заявление турецкой прокуратуры сообщила, что убийца российского дипломата был связан с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом.

В середине декабря 2017 года по подозрению в причастности к преступлению в Турции был арестован активист ФЕТО, бывший сотрудник полиции Рамазан Юджель.

ФЕТО — оппозиционная нынешнему руководству Турции группировка. Анкара обвиняет ее в попытке госпереворота в июле 2016-го. Турецкие власти также заявляли, что организация Гюлена причастна к убийству Карлова.

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