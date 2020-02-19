В Турции осудили угрозы послу России

Угрозы российскому послу в Турции Алексею Ерхову недопустимы и являются провокацией. Об этом заявил глава Ассоциации евразийских правительств Хасан Дженгиз в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» Хаялом Муаззином.

«Я решительно осуждаю угрозу жизни господина посла. Любая попытка покушения на Алексея Владимировича оставит очень серьезный след на наших отношениях», — сказал политик.

По его словам, российского посла и его семью охраняют на высшем уровне, и Турция не допустит покушения. Дженгиз добавил, что некоторые страны могут использовать подобные провокации, чтобы вовлечь стороны «в новую игру».

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16 февраля российский дипломат рассказал, что авторы угроз пообещали ему, что «возведут небоскребы из черепов российских военных». Ерхов заявил, что не волнуется за свою безопасность, но эта ситуация может грозить российско-турецким отношениям.

Об угрозах в свой адрес Ерхов впервые сообщил 13 февраля, уточнив, что это произошло из-за событий в Сирии, где в последние недели правительственная армия, поддерживаемая Россией, ведет активное наступление на позиции протурецких боевиков. В дипмиссии позднее рассказали об усилении охраны российского посольства в Анкаре.

В декабре 2016 года в турецкой столице был застрелен тогдашний российский посол в Анкаре Андрей Карлов. Дипломата убил бывший полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. В то время сирийская армия при поддержке российской авиации вела наступление на позиции повстанцев в провинции Алеппо.

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