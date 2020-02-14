В Кремле отреагировали на угрозы российскому послу в Турции

В Кремле уверены, что Анкара примет все меры для безопасности российского посла, а также других российских граждан, заявил Песков, отреагировав на сообщения об угрозах российскому послу. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 14 февраля.

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Песков подчеркнул, что Москва и Анкара продолжают тесные контакты на различных уровнях на фоне обострения ситуации в Идлибе.

Ранее в пятницу сообщалось, что турецкие власти усилили охрану в российском посольстве в Анкаре из-за угроз в адрес посла Алексея Ерхова.

Накануне Ерхов рассказал, что ему угрожают. По его словам, после обострения ситуации в сирийской провинции в социальных сетях появилась антироссийская истерия от турецких пользователей.

Боевые столкновения в Идлибе между сирийскими военными и террористами активизировались в январе. 12 февраля президент Турции пригрозил Дамаску масштабной военной операцией в случае, если атаки на турецкие силы продолжатся. За два дня до этого заявления стало известно о гибели пяти турецких военных.

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