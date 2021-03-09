Кудрин заявил о невозможности рывка в экономике без либералов

Для рывка в экономике, науке и бизнесе России необходимы серьезные изменения в сфере высшего образования, которые позволят готовить гибких специалистов для рынка труда. Об этом в колонке на РБК написал глава Счетной палаты, декан факультета свободных искусств и наук СПбГУ Алексей Кудрин.

По его мнению, без использования международного опыта добиться успеха будет невозможно. Речь идет о воспитании нового типа мышления — критического, свободного и инновационного. Во всем мире таких воспитанников готовят по программам Liberal Arts and Science, в России это переводится как свободные искусства и науки.

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Кудрин объяснил, что создание либерального университета свободных искусств и наук позволит масштабировать процесс преобразований. Образовательные программы, построенные по новым принципам, должны позволять студентам учиться по индивидуальному плану и пересматривать образовательную траекторию.

Благодаря обретенным навыкам, уверен Кудрин, студент сможет освоить множество различных специальностей, а значит, преодолеть любой кризис. Этот опыт взят на вооружение ведущими университетами всего мира, даже в Китае создано несколько десятков таких программ. В России же их всего четыре, отметил глава СП, добавив, что страна отстает.

Кудрин возглавляет факультет свободных искусств и наук СПбГУ. На прошлой неделе стало известно, что вскоре факультет отделится и станет самостоятельным университетом. Политик указывал, что в нынешнем виде он исчерпал свои возможности, поскольку больше не может набирать преподавателей из-за ограниченного количества ставок.

Ранее Счетная палата выяснила, что проект по повышению конкурентоспособности российских вузов, на который за семь лет выделили 80 миллиардов рублей, провалился. Вузы-участники не выполнили ключевые показатели результативности и не вошли в топ-100 международных рейтингов.