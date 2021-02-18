Глава Счетной палаты Алексей Кудрин дал совет по улучшению качества российского образования. Его комментарии к докладу СП о реализации проекта «5-100» по повышению конкурентоспособности российских вузов приводит РБК.

По словам главы ведомства, чтобы российские вузы начали входить в международные институциональные рейтинги, им нужно переориентироваться на новые программы обучения.

«Для того чтобы качество российского образования значительно улучшилось и наши университеты начали входить в международные рейтинги, прежде всего нужно понять, что важно учить не только твердым фактам, но и навыкам и компетенциям, которые позволят быстрее осваивать новые сферы», — пояснил Кудрин.

Он отметил, что российские студенты будут востребованы на рынках труда, если в них воспитывать креативное мышление и гибкие навыки, а также учить генерировать идеи, продукты и новые смыслы. По его словам, следует применять междисциплинарный подход и «работу на стыке hard skills и soft skills».

Несмотря на то, что ни один из российских вузов из проекта «5-100» не вошел в первую сотню международных институциональных рейтингов (QS, THE и ARWU), в стране сформировалась группа университетов-лидеров, подчеркнул глава СП. Он добавил, что участники проекта за восемь лет почти в 4,5 раза повысили количество научных публикаций в журналах Q1. В целом присутствие российских вузов в институциональных рейтингах с 2021 года выросло с 15 до 51, в предметных — с 18 в 2016 году до 66 в 2020-м.

Ранее Счетная палата выявила, что вузы-участники проекта «5-100» в регионах России не смогли выполнить ряд ключевых показателей результативности и войти в топ-100 международных рейтингов по итогам 2020 года. В проекте «5-100» по повышению конкурентоспособности российских вузов принял участие 21 вуз — НИУ ВШЭ, ИТМО, МИСиС, Университет Лобачевского, Томский государственный университет и другие. За семь лет на проект «5-100» выделили 80 миллиардов рублей.