Российские вузы из проекта «5-100» не вошли в топ-100 международных рейтингов

Вузы-участники проекта «5-100» в регионах России не смогли выполнить ряд ключевых показателей результативности и войти в топ-100 международных рейтингов по итогам 2020 года. Такой вывод содержится материалах, опубликованных на сайте Счетной палаты.

В проекте «5-100» по повышению конкурентоспособности российских вузов принял участие 21 вуз — НИУ ВШЭ, ИТМО, МИСиС, Университет Лобачевского, Томский государственный университет и другие.

Аудиторы оценили программы повышения конкурентоспособности на примере трех региональных вузов-участников проекта «5-100»: Казанском федеральном университете (КФУ), Санкт-Петербургском национальном исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) и Нижегородском государственном университете (ННГУ) за 2016-2019 год.

«Участие в проекте "5-100" позволило КФУ, ИТМО и ННГУ улучшить позиции в ведущих мировых рейтингах. <...> Вместе с тем по итогам 2019 года ряд основных показателей результативности программ повышения конкурентоспособности вузами не был выполнен: ИТМО не выполнил один показатель, КФУ — два показателя, ННГУ — пять показателей результативности», — отметили аудиторы.

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Так, ИТМО не смог подняться в общих мировых рейтингах выше 500 места, хотя по плану должен был оказаться на 200-300 месте. По подсчетам СП, меньше всего — 549 миллионов рублей — в 2016-2019 годах получил ННГУ. В пять раз больше получил КФУ, ИТМО выделили в семь раз больше средств.

Специалисты отметили, что участниками проекта стала неоднородная группа вузов, при этом сложившаяся модель финансирования «лишь закрепляла диспропорции внутри группы». «В большинстве вузов средства, полученные в рамках проекта "5-100", составляли менее 10 процентов от общего объема их доходов, что не всегда было достаточно для полноценной трансформации в рамках программ развития», — говорится в отчете.

Согласно оценке Счетной палаты, в ходе реализации проекта не удалось достичь цели по вхождению к 2020 году не менее пяти российских университетов в первую сотню ведущих мировых институциональных рейтингов университетов — ARWU, THE и QS. Однако, по мнению аудиторов, проект существенно повлиял на развитие вузов-участников и системы российского высшего образования в целом.

Ранее Счетная палата нашла бесцельную раздачу денег из бюджета. В ходе проверки аудиторы пришли к выводу, что проекты развития малых городов России реализуют недостаточно эффективно, хотя на эти цели из бюджета выделяются серьезные деньги.

В начале февраля Счетная палата выяснила, что задача обеспечения доступности массового спорта для россиян не решена в тех объемах, которые планировались. Основные средства потратили на строительство новых объектов, но их посещение оказалось недоступно большинству граждан.