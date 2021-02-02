В России выделенные на спорт деньги потратили зря

Задача об обеспечении доступности массового спорта для россиян, несмотря на выделенные Минспорту на эти цели средства, так и не решена. К такому выводу пришла Счетная палата, отчет по итогам проверки опубликован на сайте ведомства.
С 2018 года по конец октября 2020 года на развитие массового спорта израсходовали 249,9 миллиарда рублей. Основные деньги пошли на строительство объектов, с точки зрения возможности их посещать деньги потрачены зря.
Льгот для малообеспеченных граждан не предусмотрено, как и компенсации недополученных доходов организациям, предоставляющим такие услуги. На занятия в бассейне без тренера не хватает денег у 56 процентов населения, с тренером — у 75 процентов. Работу в тренажерном зале не могут себе позволить 60 процентов граждан, с тренером — более 80 процентов.
Таким образом, стоимость спортивно-оздоровительных услуг по-прежнему очень высока для населения, а сеть физкультурно-спортивных организаций недостаточно развита. Зачастую учреждения находятся далеко от места проживания россиян.
В целом по стране на начало прошлого года уровень обеспеченности россиян спортивными учреждениями составлял 55,7 процента, но ситуация резко отличается от региона к региону. Например, а Ингушетии обеспеченность составляет 16,6 процента, в Крыму — 32,5 процента, а в Московской области — 30,4 процента.
Как отмечается в докладе, рост количества спортивных сооружений в среднем по стране проблему их доступности не решает. Особенно остро она стоит в случае лиц с ограниченными возможностями. Под их потребности адаптированы только 27,5 процента существующих объектов. И рост показателя под 38 процентов к 2030 году под вопросом.
Отдельно аудиторы заметили, что Минспорт завышает собственные достижения с помощью статистических уловок. Например, ведомство сообщает, что в 2018 году число граждан в возрасте от 15 до 18 лет, занимающихся физкультурой и спортом, на 194 тысячи больше, чем их фактическая численность, согласно утверждению Росстата.
В 2019-м Минспорт объявил о суммарной загруженности всех спортивных сооружений страны на уровне 10,9 миллиарда человеко-часов. Такую загруженность обеспечили бы 100,3 миллиона человек занимающихся физкультурой и спортом человек, но их, даже по данным самого ведомства, было всего 58,6 миллиона.
Ранее Счетная палата выяснила, что в 2019 году шесть из 15 показателей национального проекта «Здравоохранение», то есть 40 процентов, были провалены.