Счетная палата нашла бесцельную раздачу денег из бюджета

Проекты развития малых городов России реализуют недостаточно эффективно, хотя на эти цели из бюджета выделяются серьезные деньги. К такому выводу пришли в ходе проверки аудиторы Счетной палаты. Отчет опубликован на сайте ведомства.

Главной проблемой стала раздача средств без контроля и целей. Как пишет аудитор Светлана Орлова, в заключаемых с регионами соглашениях не прописаны ни количественные, ни качественные показатели результативности. Никаких мер ответственности за нарушения взятых на себя обязательств в договорах также не нашли.

Таким образом, говорится в докладе, заявленный социально-экономический эффект от программ, победивших в конкурсе на получение помощи, не достигнут. Государство выделяет деньги на развитие городов и исторических поселений с 2018 года. По состоянию на конец прошлого года, из 240 проектов реализованы 166, на них потрачено 15 миллиардов рублей.

Материалы по теме Нетрадиционные ценности Ученые узнали о последствиях торговли на бирже. Как она меняет политические взгляды россиян? Ай нано «Роснано» создавали для технологического прорыва. Почему его не случилось даже через 13 лет

Кроме того, в заявках участники программы в рамках софинансирования обещали привлечь средства региональных и местных бюджетов, а также частные инвестиции. Однако такую статистику предоставили только три четверти регионов, и там привлечь удалось только 1,9 миллиарда рублей, или 48 процентов от заявленного объема.

Счетная палата предложила назначить орган, ответственный за траты на развитие малых городов, чтобы тот контролировал сами проекты и их реализацию. Это позволит исключить такие ситуации, как в Переславле-Залесском.

Власти этого города в Ярославской области в качестве ключевой проблемы указали наличие парковки на главной площади. Но после расходования денег ситуация с парковкой не изменилась. Как оказалось, в итоговый список работ благоустройство площади вообще не попало, как и создание еще двух объектов, на которые выделяли средства.

Замглавы Минстроя Юрий Гордеев согласился с претензиями Счетной палаты и пообещал доработать нормативные документы и установить дополнительные требования. В то же время он указал, что программа развития малых городов востребована и показала хороший эффект. Какой именно, чиновник не уточнил.

Ранее Счетная палата выяснила, что задача обеспечения доступности массового спорта для россиян не решена в тех объемах, которые планировались. Основные средства потратили на строительство новых объектов, но их посещение оказалось недоступно большинству граждан.