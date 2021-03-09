Полицейский погиб при попытке избавиться от ящерицы

Полицейский в индийском городе Гунтур (штат Андхра-Прадеш) погиб, упав с высоты второго этажа при попытке прогнать ящерицу. Об этом сообщает издание Times of India.

Вечером в воскресенье, 7 марта, полицейский Сеша Рао (Sesha Rao) пытался избавиться от ящерицы у себя дома. Индиец взял метлу, чтобы прогнать рептилию в коридор. Он поднялся на две ступени по лестнице, но поскользнулся и упал, перевалившись через прилегающую подпорную стенку с высоты двух этажей.

Пострадавшего доставили в больницу, однако мужчина скончался в дороге. Он получил травмы головы, несовместимые с жизнью.

Родственники погибшего высказывали различные подозрения относительно причин его смерти, но следователи обнаружили запись с установленной в коридоре камеры наблюдения. Она доказывает, что Рао погиб из-за ящерицы.

Ранее сообщалось, что строитель в Хорватии упал с лестницы и скончался от COVID-19. Ученые из Университета Загреба сочли, что мужчина упал с лестницы из-за вызванной коронавирусом болезни, поэтому, согласно требованиям Всемирной организации здравоохранения, в качестве причины смерти нужно указать COVID-19.