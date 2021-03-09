Россия показала изнутри «пугающий» ВМС США «Монолит»

Работу комплекса разведки надводной и воздушной обстановки, оснащенного многофункциональной радиолокационной станцией (РЛС) «Монолит», «замечающей» эсминцы Военно-морских сил (ВМС) США в Черном море, показали на видео. Соответствующий ролик опубликовала «Звезда».

Согласно телеканалу, российская техника, в частности, «не на шутку напугала американский эсминец» Donald Cook проекта Arleigh Burke. Издание отмечает, что «внутренности» соответствующей РЛС журналистам «продемонстрировали впервые».

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«Аппаратуры на командном пункте комплекса столько, что разбегаются глаза. Экипаж КП состоит из пяти человек, которые отвечают за наблюдение, классификацию и сопровождение надводных целей и принятие решений о работе с ними», — говорится в репортаже.

По словам начальника сектора предприятия «Тайфун» Сергея Пиуновского, антенна «Монолита» обнаружила и взяла на сопровождение Donald Cook, находившийся в Черном море. «По нашему излучению экипаж понял, что он обнаружен и в любой момент по нему может быть нанесен ракетный удар, чего они и испугались», — сказал специалист.

В марте «Звезда» показала кадры проведенного в безэховой камере испытания ракеты комплекса береговой обороны «Бал».