Подросток восемь лет не замечал пулю в носу

Из носа подростка извлекли пулю, застрявшую там около восьми лет назад. Об этом сообщает издание LiveScience со ссылкой на публикацию в научном журнале JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery.

Подросток впервые обратился к специалисту, когда ему было 15 лет. Он пожаловался, что несколько лет страдает от заложенности носа и плохо чувствует запахи. Врач осмотрел пациента при помощи эндоскопа и заметил, что у него увеличены носовые раковины. Он прописал ему спрей для носа и антигистаминный препарат и посоветовал пройти новый осмотр через несколько недель.

Подросток вернулся к врачу лишь через год. Он рассказал, что лекарства не помогли, а к прежним симптомам прибавился еще один: зловоние, которое заполняет всю комнату, если высморкаться. Компьютерная томография показала, что в носу пациента находится инородное тело диаметром девять миллиметров.

Подростка прооперировали и извлекли из его носа металлический шарик, находившийся за нижней носовой раковиной. Как выяснилось, когда ему было восемь или девять лет, в него попали из пневматического пистолета. Мальчик не заметил, что пуля застряла у него в носу, и первоначально не испытывал неприятных симптомов, поэтому родители не повели его к врачу.

Ранее сообщалось, что в Хорватии в носу собаки застряла деревянная палка длиной десять сантиметров. По всей видимости, она попала в нос, когда собака упала во время прогулки.