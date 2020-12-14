Женщина 60 лет проходила с апельсиновой косточкой в носу и не знала об этом

Жительница английского города Дьюсбери, графство Уэст-Йоркшир, излечилась от проблем с дыханием после того, как выпала попавшая ей в нос около 60 лет назад апельсиновая косточка. Об этом сообщает издание Daily Star.

В 1960-х годах, когда Берри Макфейл (Betty Mcphail) было 8 лет, она подралась со своим братом Тони (Tony). В момент ссоры дети ели апельсин, и в ходе потасовки в носу Макфейл застряла апельсиновая косточка.

Всю последующую жизнь англичанка, которой сейчас 68 лет, страдала от респираторных проблем. Ей приходилось дышать через рот.

2 декабря женщина сильно высморкалась, и косточка выпала из ее носа. Сразу после этого она почувствовала, как ее дыхательные пути прочистились, и она смогла снова дышать через нос.

«Теперь я впервые за десятки лет могу нормально дышать. Это чудо», — рассказала Макфейл.

«Я сказала моей дочери Луизе, что никто не поверит в это. Поэтому я позвонила брату, и Тони сказал: "Не помнишь, когда ты ела апельсин, мы поссорились, и я ткнул тебя носом в полусъеденный фрукт?" Очевидно, тогда я могла вдохнуть косточку», — сообщила она.

За 60 лет никому не приходило в голову, что проблемы с дыханием могли быть вызваны посторонним объектом в носу Макфейл.

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