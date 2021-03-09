Российская студентка подожгла колледж из-за безответной любви к преподавателю

Российская студентка совершила поджог колледжа из-за безответной любви к преподавателю. Об этом во вторник, 9 марта, сообщает пресс-служба главного управления МВД России по Архангельской области.

Сообщение о пожаре в одном из учебных заведений поступило в отдел полиции 27 февраля. По данным следствия, причиной возгорания стал поджог внутри помещения. Удалось установить подозреваемую в совершении поджога — ей оказалась одна из учащихся образовательного учреждения.

По итогам оперативно-разыскных мероприятий злоумышленница была задержана сотрудниками уголовного розыска. Сообщается, что девушка пробралась в одно из служебных помещений здания в вечернее время, сложила в кучу различные вещи и полила их легковоспламеняющейся жидкостью. После поджога подозреваемая скрылась с места преступления.

После того как сработала противопожарная сигнализация, в здание колледжа прибыли пожарные и локализовали возгорание. По словам девушки, причиной совершения преступления стали проблемы в общении между ней и одним из сотрудников учебного заведения, в котором она обучалась.

На данный момент по факту пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 2 статьи 167 («Покушение на поджог») УК РФ.