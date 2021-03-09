Русская мошенница сравнила свои преступления в США с успехом Илона Маска

Обвиненная в крупных кражах гражданка Германии Анна Сорокина (также известная как Анна Делви), родившаяся в семье российского дальнобойщика и отсидевшая срок в американской тюрьме, сравнила свои преступления в США с успехом Илона Маска. Ее интервью появилось на сайте The Sunday Times.

Аферистка, которая после освобождения из тюрьмы США временно проживает в отеле NoMad в Нью-Йорке, заявила, что не стыдится своих преступлений. Вдобавок, по словам мошенницы, ее не оскорбляют комментарии, в которых ее называют социопаткой.

«Если люди также называют социопатами Марка Цукерберга, Илона Маска и Стива Джобса, то я не против быть наравне с ними», — пояснила Сорокина.

Известно, что в мае 2019 года, после ареста в 2017 году, суд США приговорил аферистку к 4-12 годам тюрьмы за финансовые махинации и хищение более 200 тысяч долларов. При этом она получила условно-досрочное освобождение по программе Merit Time менее чем через четыре года заключения.

Гражданка Германии переехала в Нью-Йорк в 2016 году и представлялась окружающим Анной Делви. Она называла себя наследницей богатой семьи и начала тесно общаться с представителями высшего общества. Аферистка подделывала чеки, что позволяло ей брать кредиты, бесплатно жить в дорогих отелях и устраивать роскошные ужины для друзей. Кроме того, она планировала открыть центр современного искусства имени себя и постоянно скупала вещи люксовых брендов.