Роскомнадзор потребовал заблокировать собирающих данные ботов в Telegram

Роскомнадзор потребовал от администрации мессенджера Telegram заблокировать ботов, которые собирают и распространяют персональные данные россиян. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомство.

Там пояснили, что работа таких сервисов нарушает закон о защите персональных данных, а использование ботов — права субъектов данных. Роскомнадзор также обратился в правоохранительные органы для того, чтобы найти тех, кто распространяет конфиденциальную информацию.

Сейчас в мессенджере десятки ресурсов, собирающих информацию из открытых и слитых в интернет баз данных, предоставляя ее потом за деньги. Как отметил партнер юридической компании A.T. Legal Александр Павловский, администраторов ботов могут привлечь к административной или уголовной ответственности, если боты получили данные из закрытых источников и без согласия людей.

В феврале сообщалось, что в Telegram появился бот, давший возможность телефонным мошенникам работать через мессенджер. Технология подменяет номер звонящего и может изменять голос в трубке. После оплаты бот предлагает ввести номер абонента и номер, который собеседник должен увидеть на своем экране. При этом, чтобы использовать телефонию, не обязательно выходить из приложения мессенджера, что делает технологию доступной буквально любому желающему.