Данные тысяч украинских военных слили в сеть

Служба безопасности Украины проверяет информацию о сливе в сеть персональных данных тысяч военных страны ботом в Telegram. Об этом ведомство сообщило в ответе на запрос издания Hromadske.

В СБУ добавили, что предупредили разработчика чат-бота в Telegram, распространявшего данные военных, и техническую службу мессенджера о возможной утечке персональных данных, чтобы они приняли соответствующие меры. В ведомстве объяснили, что сделали это с целью блокирования утечки.

О распространении персональных данных украинских военных стало известно 7 августа, сообщал офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека на своей странице в Facebook. Как уточнило Hromadske, речь идет о данных 6907 военных. Бот распространял полные имена, номера воинских частей и даты их самовольного оставления части или места службы.

Чат-бот в Telegram обнаружили еще в июле, после чего направили обращения в СБУ и Нацполицию. 6 августа Нацполиция сообщила о возбуждении дела по статье 182 УК Украины («Нарушение неприкосновенности частной жизни»), наказание по ней предусматривает до шести месяцев ареста либо до трех лет ограничения свободы, либо штраф в размере 8,5-17 тысяч гривен или до двух лет исправительных работ.

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