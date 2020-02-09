На Украине изменили возраст призыва в армию

Власти Украины изменили возраст принудительного призыва в армию: с 2020 года срочная служба будет обязательной только с 20 лет. Об этом 9 февраля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра обороны Украины Андрея Загороднюка.

«В этом году с 20 лет призыв на срочную службу будет обязательным, а с 18 и 19 — исключительно с согласия призывников», — отметил он.

По словам главы ведомства, соответствующие распоряжения уже разосланы областным государственным администрациям.

Ранее 9 февраля сообщалось, что Загороднюк раскрыл планы Киева по созданию двух военных баз рядом с ДНР и ЛНР — в Северодонецке Луганской области и Мариуполе Донецкой области. Такое решение принято для укрепления военного потенциала страны и содействия развитию экономики региона, заключил он.

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