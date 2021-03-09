Способ достичь тонкой талии за 10 минут спорта в день вызвал недоумение в сети

Популярная австралийская фитнес-блогерша раскрыла способ добиться фигуры в форме «песочных часов», достичь тонкой талии за 10 минут спорта в день и вызвала сомнения у пользователей сети. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам 34-летней Хлои Тинг (Chloe Ting), тренировка, состоящая из 16 упражнений, поможет добиться стройности за 10 минут занятий в день. Каждый подход занимает 30 секунд, а отдых между ними должен составлять от пяти до десяти секунд. Соответствующее видео появилось на ее YouTube-канале.

Комплекс включает в себя упражнения на все группы мышц и направлен на укрепление тела и повышение выносливости. «Тренировка может быть трудной, но не сдавайтесь, и результат не заставит себя долго ждать», — заверила Тинг.

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Пользователи не поверили блогерше и выразили свое недоумение в комментариях под материалом. «10 минут — это время рендеринга на мощном компьютере», «Может все-таки секрет этого простого способа в фотошопе?», «А как насчет остальных 23 часов 50 минут голодания?», «Секрет очень прост. Будьте молодой, ешьте все, что хотите, и никогда не толстейте. Поговорим с вами через несколько десятилетий, когда вам будет казаться, что вы полнеете даже от воздуха, которым дышите», «Генетика и силикон. Вот и весь ответ. Вы не сможете сделать клубничный джем из свинины», — высказывались они.

В январе женщина похудела за восемь месяцев и раскрыла упражнения для идеальных ягодиц. 36-летняя Джулия Мидоус (Julia Meadows) рассказала журналистам, что была недовольна своим внешним видом, в связи с чем у нее началась затяжная депрессия. Так, по ее словам, ей удалось снизить вес с 66 до 55 килограммов с помощью диеты и высокоинтенсивных интервальных кардиотренировок.