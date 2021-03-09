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Cовфед ответил на обвинения Госдепа из-за вакцин Pfizer и Moderna

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Фото: Globallookpress.com

России не интересно дискредитировать зарубежные вакцины от коронавируса, так как российский препарат «Спутник V» уже доказал эффективность. Так член Совета Федерации Владимир Круглый ответил на новые обвинения Госдепартамента США, передает ТАСС во вторник, 9 марта.

«России это не нужно — создавать какие-то образы других вакцин, мы создаем образ своей вакцины. (...) Мы боремся, наоборот, за то, чтобы нашу вакцину оценили по достоинству, объективно», — сказал сенатор.

Он напомнил, что российский препарат «Спутник V» зарегистрирован уже в более чем 40 странах.

Во вторник представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что российская разведка распространяет дезинформации о вакцинах от коронавируса Pfizer и Moderna. По его словам, выдавая ложную информацию о зарубежных вакцинах, РФ ставит под угрозу жизни людей.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не участвует в информационных кампаниях против зарубежных вакцин. Он навал абсурдом подобные заявления.

«Спутник V» — первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, созданная на основе другого аденовируса. В России прививочная кампания стартовала 5 декабря 2020 года, однако тогда она была доступна гражданам из групп риска. В настоящий момент прививочная кампания носит массовый характер.

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