Ученые оценили эффективность вакцины Pfizer против нового штамма коронавируса

Разработчики вакцины компаний Pfizer/BioNTech совместно с учеными из Техасского Университета оценили эффективность препарата против бразильского штамма коронавируса. Результаты своего исследования они опубликовали в медицинском журнале New England Journal of Medicine.

Специалисты на основе образцов крови, взятых у участников последней стадии клинических испытаний вакцины, которые уже сделали две прививки, сделали вывод о том, что в крови пациентов появились способные нейтрализовать новую мутацию антитела. Исследователи отмечают, что вакцина справляется с бразильским и британским штаммами примерно одинаково, однако с южноафриканским — чуть хуже.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что российская вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», оказалась эффективна против новых штаммов SARS-CoV-2. Так, специалисты проверили действенность препарата против южноафриканской, британской и бразильской мутаций вируса.