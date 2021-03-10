Молодых россиянок отправили в колонию за убийство заносчивой подруги

Суд Архангельска приговорил двух 18-летних девушек к 5,5 годам и 6 годам 3 месяцам колонии общего режима соответственно за жестокое убийство подруги. Об этом в среду, 10 марта, в региональном управлении Следственного комитета России (СКР) сообщили РИА Новости.

Согласно приговору суда, помимо отбывания наказания в колонии, с девушек взыскана компенсация морального вреда в размере более 4,6 миллиона рублей в пользу родителей потерпевшей, потерявших единственного ребенка.

Обе фигурантки обвинялись в убийстве из хулиганских побуждений, совершенном 30 июня 2019 года. При этом на момент преступления и они, и сама потерпевшая были несовершеннолетними. Само убийство девушки объяснили неприязнью к заносчивой подруге.

При этом к преступлению они готовились тщательно: взяли резиновые перчатки, чистящее средство, пакеты и ремень. Заманив 17-летнюю жертву в заранее подготовленное место под предлогом прогулки, сообщницы нанесли потерпевшей множественные повреждения осколками стеклянных бутылок, затем надели ей на голову полиэтиленовый пакет и задушили.

После того, как жертва умерла, девушки покинули место преступления, забрав сотовый телефон подруги, и попытались скрыть улики. Позже прохожие нашли тело погибшей у железнодорожных путей в Архангельске. Дело вызвало широкий общественный резонанс.