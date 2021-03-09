Россиянин пытался сжечь девушку из-за обвинений в употреблении наркотиков

В Екатеринбурге (Свердловская область) возбуждено уголовное дело в отношении рецидивиста, жестоко избившего свою подругу и пытавшегося ее сжечь. Об этом во вторник, 9 марта, сообщает издание Е1.ru.

По данным издания, нападение произошло 28 февраля на улице Шефской. Женщина обвинила 25-летнего мужчину в употреблении наркотиков, после чего тот напал на нее. Подозреваемый жестоко избил потерпевшую, стал душить ее, а потом попытался поджечь в съемной квартире, чтобы скрыть следы преступления.

Соседи почувствовали запах дыма из квартиры и вызвали пожарных. Спасатели нашли в квартире обнаженную и избитую женщину. Потерпевшую госпитализировали, а напавшего на нее задержали. На мужчину завели уголовное дело по статье 30 и статье 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

Как отмечает Е1.ru, подозреваемый успел сообщить подруге и матери пострадавшей, что убил ее. После этого он отправился в квартиру своей матери, чтобы принять душ, где и был задержан. Ранее мужчина отбывал наказание за наркотики: он освободился летом 2020 года.

Подруга потерпевшей рассказала, что у той после нападения обезображено лицо. Она была госпитализирована сначала в челюстно-лицевое отделение, в настоящее время она находится в отделении нейрохирургии. С подозреваемым она начала встречаться в минувшем декабре.