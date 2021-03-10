Умер народный артист РСФСР Иосиф Конопацкий. Об этом в Facebook сообщила его дочь Ирина Конопацкая.

Она рассказала, что отец 7 марта поздравил ее и внучку с предстоящим Международным женским днем, а на следующий день скончался.

Актеру было 95 лет. В последнее время он жил в Норвегии. Зрителям Конопацкий запомнился благодаря ролям в фильмах «713-й просит посадку», «Иду на грозу», «Начальник Чукотки», «Рожденная революцией», «Не болит голова у дятла» и других. Также он служил в театрах с 1948 по 2000 годы.

3 марта стало известно о смерти известного по сериалу «Сваты» актера Ивана Марченко. 43-летний артист последние годы боролся с онкологическим заболеванием, перенес несколько курсов лечения и операций. На некоторое время недуг отступил, но потом снова вернулся.