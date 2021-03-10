Безработный мужчина потребовал обязать родителей давать ему деньги на жизнь

41-летний житель Великобритании потребовал, чтобы его престарелых родителей обязали давать ему деньги на жизнь. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Фаиз Сиддикуи (Faiz Siddiqui) с 2011 года нигде не работает. Родители, живущие в Дубае, оплачивают его счета и каждую неделю дают ему более 400 фунтов стерлингов (41 тысячу рублей). При этом он бесплатно занимает лондонскую квартиру матери, расположенную в центре города возле Гайд-парка.

Когда появилась угроза, что еженедельное денежное пособие сократится, Сиддикуи подал в суд. Он заявил, что проблемы со здоровьем и полная зависимость от родителей дают ему право рассчитывать на их финансовую помощь, а отказ от выплаты денег следует приравнять к нарушению прав человека.

В 2020 году мужчина уже проиграл свой иск в суде по семейным делам. Теперь его будет рассматривать апелляционный суд.

В молодости Сиддикуи окончил Оксфордский университет, а затем работал в нескольких юридических фирмах. В 2018 году он пытался добиться через суд, чтобы Оксфордский университет выплатил ему миллион фунтов стерлингов (102,7 миллиона рублей) в качестве компенсации за плохое образование. Иск был проигран.

В 2018 году сообщалось, что двое австралийцев попросили суд выслать сына из страны после того, как он потратил деньги с их счета и оставил их банкротами.