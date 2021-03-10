В мире найдены новые запасы нефти

Компания Vår Energi (принадлежит Eni и Hitec Vision) нашла новые запасы нефти на шельфе Баренцева моря в Норвегии. Об этом говорится на сайте Eni.

По предварительным оценкам, объем запасов составляет от 65 до 100 миллионов баррелей. Vår Energi имеет более 140 лицензий на добычу нефти и газа на 35 месторождениях. Текущая добыча компании составляет около 300 тысяч баррелей нефти в день.

Ранее сообщалось, что Китай, являющийся главным мировым импортером нефти, закупил сырья под завязку. В настоящее время нефтехранилища заполнены топливом почти до предела. Цена майского фьючерса на нефть марки Brent 8 марта превысила 70 долларов за баррель впервые с января 2020 года. WTI дорожала на 1,72 процента, до 67,41 доллара.

Ранее Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) допустило, что к 2050 году стоимость Brent возрастет до 173 долларов за баррель, хотя в пессимистичном прогнозе речь идет о 48 долларах. В ОПЕК считают, что в текущем году спрос замедлится на 100 тысяч баррелей в сутки и опустится до 5,8 миллиона баррелей.