Стало известно о миллионных гонорарах русской мошенницы в американской тюрьме

Обвиненная в крупных кражах гражданка Германии Анна Сорокина (также известная как Анна Делви), родившаяся в семье российского дальнобойщика, поделилась своим миллионным заработком после освобождения из американской тюрьмы. Ее интервью появилось на сайте «Би-би-си».

Аферистка, которая после освобождения из тюрьмы США временно проживает в отеле NoMad в Нью-Йорке, заявила, что все ее преступления и проведенные в заключении годы окупились. По ее словам, после освобождения из исправительного учреждения ей начало поступать множество предложений от СМИ и различных медиакомпаний о сотрудничестве.

Так, например, стало известно, что во время отбывания наказания, в 2018 году, Сорокина получила деньги от компании Netflix, которая выкупила права на экранизацию статьи New York Magazine о ее истории. Отмечается, что преступница выплатила потерпевшим по ее делу компенсацию из гонорара, сумма которого составила 320 тысяч долларов (23 миллиона рублей).

«Я никогда не просила Netflix покупать мою историю, они сами сделали это. Я ничего не организовываю специально, все предложения поступают сами», — пояснила Сорокина в беседе с журналистами «Би-би-си».

Известно, что в мае 2019 года, после ареста в 2017-м, суд США приговорил аферистку к 4-12 годам тюрьмы за финансовые махинации и хищение более 200 тысяч долларов. При этом она получила условно-досрочное освобождение по программе Merit Time менее чем через четыре года заключения.

Гражданка Германии переехала в Нью-Йорк в 2016 году и представлялась окружающим Анной Делви. Она называла себя наследницей богатой семьи и начала тесно общаться с представителями высшего общества. Аферистка подделывала чеки, что позволяло ей брать кредиты, бесплатно жить в дорогих отелях и устраивать роскошные ужины для друзей. Кроме того, она планировала открыть центр современного искусства имени себя и постоянно скупала вещи люксовых брендов.