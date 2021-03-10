Умер актер из фильма «Летят журавли» Николай Сморчков

Умер советский и российский киноактер Николай Сморчков, известный по фильму «Летят журавли». Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

«Николай Гаврилович был талантливым артистом, очень скромным, порядочным человеком, любим друзьями и коллегами», — говорится в некрологе.

Отмечается, что незадолго до смерти актер заболел коронавирусной инфекцией. Он умер в субботу, 6 марта, на 91-м году жизни.

Николай Сморчков родился 9 августа 1930 года в селе Иваньково. После окончания ВГИКа в 1953 году он служил в театре-студии киноактера. Позже он пришел на студию «Мосфильм», где проработал почти 40 лет. Известность Сморчкову принесли эпизодические роли в таких фильмах, как «Летят журавли», «Война и мир», «Кремлевские курсанты», «Пять дней — пять ночей» и других. Артист снялся более чем в 180 картинах.