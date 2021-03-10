Россию обвинили в дестабилизации Южной Америки

Конгрессмен США Альбин Сирис обвинил Россию в попытках дестабилизации в Южной Америке, включая Колумбию. Об этом он заявил на слушаниях в конгрессе, передает РИА Новости.

«Я обеспокоен, что они [российские власти] используют Венесуэлу, чтобы дестабилизировать Колумбию, вмешаться в выборы в Южной Америке, и я надеюсь, что администрация [США] сосредоточится на российских усилиях и попытках дестабилизировать наших соседей в западном полушарии», — сказал Сирис. Госсекретарь США Энтони Блинкен согласился с ним.

В сентябре 2020 года Совет национальной безопасности (СНБ) США при Белом доме обвинил Россию в попытках повлиять на избирательный процесс в стране. «Россия стремится посеять раздор и хаос в Америке и других демократических обществах», — говорится в записи.