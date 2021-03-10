В Петербурге ФСБ устроила обыски по 50 адресам из-за восьми миллиардов рублей

В Санкт-Петербурге сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России проводят обыски по 50 адресам — они связаны с двумя уголовными делами, касающимися деятельности экс-ретейлера «Интерторг». Об этом в среду, 10 марта, сообщает «Фонтанка.ру».

По данным издания, одно из дел связано с кредитом на 8,1 миллиарда рублей: эту сумму «Интерторг» получил в Северо-Западном отделении «Сбербанка». Второе дело связано с заявлением поставщиков в магазины торговых сетей Spar и «Семья» (они относились к «Интерторгу»): на данный момент ущерб по этому делу составляет около двух миллиардов рублей.

Как пишет «Фонтанка.ру», «Интерторг» управлял 450 магазинами на территории Северо-Западного федерального округа и Москвы. Последние из этих торговых точек закрылись в начале 2020 года: к этому времени у ретейлера появилось достаточно долгов перед кредиторами. В частности, к «Интерторгу» были поданы иски на сумму более 17 миллиардов рублей.

Созданный в 2003 году «Интерторг» является одним из старейших и самых крупных ретейлеров в Петербурге. В 2019 году компания начала испытывать серьезные финансовые проблемы, а к 2020 году ее деятельность была прекращена. В ноябре того же года совладельца ретейлера Мушвига Абдуллаева объявили в федеральный розыск в рамках уголовного дела, возбужденного по части 7 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ.