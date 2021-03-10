Стюардесса присмотрелась к крылу и предотвратила катастрофу за минуты до взлета

Стюардесса американской авиакомпании Frontier Airlines за несколько минут до взлета присмотрелась к крылу самолета и благодаря своей внимательности сумела предотвратить возможную авиакатастрофу. Об этом пишет Fox News.

Инцидент произошел в начале марта в аэропорту Нэшвилла в штате Теннесси. Известно, что бортпроводница лайнера, двигавшегося к взлетно-посадочной полосе, заметила на поверхности судна наледь и сразу же сообщила об этом экипажу.

В результате вылет рейса был отложен — оказалось, что после противообледенительной обработки на одном крыле по невыясненным причинам осталось около 30 сантиметров снега и льда. Это может вызвать трудности при взлете и катастрофические последствия для пассажиров и экипажа.

Frontier Airlines подтвердили информацию о произошедшем, поблагодарили бортпроводницу за помощь в предотвращении крушения лайнера и заявили, что отказались от услуг компании, занимавшейся обработкой самолетов перед вылетом.

В свою очередь, в организации, о которой идет речь, подчеркнули, что подобная ситуация произошла впервые за последние 50 лет.

4 декабря прошлого года российский пилот объяснил суть процедуры облива самолета перед полетом и рассудил, является ли она необязательной причиной задержки рейса или необходимостью. Член экипажа заметил, что существует два этапа обработки лайнера: de-icing, которая подразумевает удаление отложений с критических поверхностей воздушного судна специальной жидкостью, и anti-icing — полив жидкостью, образующей пленку на поверхности самолета, которая защищает его от образования снега и льда.