Российский пилот объяснил суть задерживающей вылет самолета процедуры

Российский пилот объяснил суть процедуры облива самолета перед полетом и рассудил, является ли она необязательной причиной задержки рейса или необходимостью. Соответствующей информацией летчик Роман Бутенко поделился на своей странице в Instagram.

В первую очередь член экипажа заявил, что существует два этапа обработки лайнера: de-icing, которая подразумевает удаление отложений с критических поверхностей воздушного судна специальной жидкостью, и anti-icing — полив жидкостью, образующей пленку на поверхности самолета, которая защищает его от образования снега и льда.

«В процессе разбега по полосе эта пленка сдувается потоком воздуха, и в момент отрыва самолет оказывается над землей полностью "чистым", а дальше в дело вступает уже противообледенительная система самого лайнера», — заключил Бутенко.

Автор поста также рассказал, какие условия способствуют тому, что на поверхности самолета появляются отложения в виде снега, льда и инея. По его словам, это происходит при температуре воздуха ниже плюс 10 градусов Цельсия, а также при наличии видимой влаги (как правило, в форме таких осадков, как мокрый снег или ледяной дождь).

«Эти отложения на поверхности лайнера могут значительно увеличить силу сопротивления и уменьшить подъемную силу, а лед на лопатках двигателей может повредить сам движок в случае всасывания его внутрь турбины», — подчеркнул летчик, отметив, что облив самолета проводится именно с целью предотвратить указанные ситуации.

12 ноября пилот пассажирского самолета Патрик Смит раскрыл секрет объявлений из кабины экипажа, которые транслируются пассажирам по громкой связи. По его словам, членов летного состава фактически не обучают тому, как и что именно надо говорить путешественникам.