Российский пилот объяснил необходимость держать ремень безопасности пристегнутым

Российский пилот Boeing 737NG объяснил, почему пассажирам необходимо держать ремни безопасности пристегнутыми в процессе всего авиаперелета. Об этом летчик Роман Бутенко сообщил на своей странице в Instagram.

В своем посте член летного состава рассказал, что во время одного из недавних полетов воздушное судно неожиданно оказалось в зоне турбулентности и его достаточно сильно трясло, особенно сильно «болтанка» ощущалась в хвостовой части.

«Кто-то из людей даже чуть не упал, вода в стаканах разлилась по полу, а перемещаться в тот момент по салону было просто невозможно», — вспомнил Бутенко и добавил, что после приземления они с командиром лайнера «выдохнули, улыбнулись и в очередной раз убедились, насколько природа бывает коварной».

По словам пилота, именно в связи с тем, что такие ситуации непредсказуемы и могут подстерегать в любой момент полета, пассажиру стоит всегда быть пристегнутым, чтобы находиться в большей безопасности и избежать травм.

9 ноября британский пилот пассажирского самолета Патрик Смит заявил, что в ближайшем будущем произойдет стремительный рост мощности зон турбулентности и риска вызванных ими последствий. По его словам, глобальное потепление способно значительно усилить это явление, в результате чего число увечий, возникающих в процессе, к примеру травм головы, шеи, плеч, лодыжек, также может вырасти.