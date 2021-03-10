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США пообещали помогать Украине

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Фото: Globallookpress.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США будут укреплять помощь Украине. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы твердо поддерживаем Украину, мы намерены укреплять эту поддержку — идет ли речь о ее безопасности, экономике, собственных усилиях по укреплению ее демократии», — отметил он во время слушаний в Конгрессе.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что администрация президента США Джо Байдена выделит еще 125 миллионов долларов Украине в рамках нового пакета военной помощи. По его словам, предоставляемая помощь включает «усилия по подготовке, оснащению и инструктажу, чтобы помочь силам Украины сохранить территориальную целостность страны, обеспечить охрану ее границ, а также улучшить оперативную совместимость с НАТО».

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