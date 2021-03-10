Украину предупредили о деградации национального достояния

Главному национальному достоянию Украины — почвам — грозит деградация из-за долгой безответственной эксплуатации сельхозпроизводителями. Об этом предупредили специалисты Института географии НАН Украины, сообщает украинская правительственная газета «Урядовый курьер».

В первую очередь, ученые обращают внимание на то, что земля в стране чрезмерно распахана. В среднем этот показатель составляет 80 процентов, а в некоторых регионах достигает 95 процентов. При этом сельхозпроизводители предпочитают выращивать культуры, которые выгодны, но истощают почву: кукуруза, рапс, сою, подсолнечник. Их доля за последние три года выросла на 2,7 процента, и на данный момент ими засеяны более половины украинских сельхозземель.

Слишком активная эксплуатация почв вызывает не только их деградацию, но и ухудшает качество грунтовых и поверхностных вод, которое, в свою очередь, влияет на заиливание водоемов, а также уничтожение водной флоры и фауны, подчеркивают специалисты.

При этом почти треть всех сельскохозяйственных земель страны — около четырех миллионов гектаров — находится в руках агрохолдингов. По мнению экспертов, это и является основной причиной ухудшения почв. Они отмечают, что такая ситуация характерна для стран с негативными факторами: слабым законодательством, недостаточным контролем за его соблюдением, низким уровнем развития гражданского общества, коррумпированностью власти.

Для решения проблемы Верховную раду призывают принять законопроект о реформе системы государственного экологического контроля, который содержит элементы землепользования.