Актриса вспомнила о травле коллег за появление на «Оскаре» в спортивном костюме

Американская актриса Мелисса Маккарти (Melissa McCarthy) вспомнила о травле за появление в спортивном костюме на кинопремии «Оскар». Соответствующая история появилась в издании InStyle.

В интервью для модного журнала 50-летняя знаменитость рассказала о своем выходе на красную ковровую дорожку в черном комплекте бренда Adidas, состоящем из спортивных штанов и олимпийки на молнии. Ее инициативу поддержал супруг звезды 47-летний актер Бен Фальконе (Ben Falcone), который появился в таком же костюме.

«Я уверена, что никто не ожидал от меня такого поступка. Идея пришла мне за день до церемонии. Я предложила своему мужу прийти на "Оскар" в одинаковых спортивных комплектах Adidas, и он тут же согласился. Я решила, что это будет очень забавно и, в то же время, удобно», — поделилась Маккарти.

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По словам актрисы, сразу, после появления на церемонии гости мероприятия начали издеваться над ее внешним видом. «Меня никогда не посылали к черту столько раз, сколько на этом "Оскаре". Они делали вид, что шутят, но я чувствовала, что за этим стоит серьезное негодование и агрессия», — призналась она.

Согласно материалу, звезда не расстроилась из-за резких высказываний в свой адрес. «Я просто отвечала им: “О, хорошо, я тогда пойду танцевать” и уходила прочь», — заверила героиня.

В феврале тучная актриса сбросила 20 килограммов и снялась в облегающем наряде. 40-летнюю знаменитость запечатлели в черном обтягивающем боди, темных джинсах-скинни и красной в клетку куртке-бомбере. На ней были надеты солнцезащитные очки и защитная маска. «Готова к большой игре!» — подписала она пост, набравший больше 96 тысяч лайков.