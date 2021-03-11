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Лысая женщина удалила грудь из-за болезни и объяснила свою красоту

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Мариса Киммел
Мариса Киммел
Фото: @marisakimmel

Жительница американского штата Мичиган потеряла волосы, удалила грудь из-за болезни и объяснила, почему она считает себя красивой. Соответствующая история появилась на Daily Mail.

Согласно материалу, 27-летняя Мариса Киммел (Marisa Kimmel) начала лысеть в девять лет, и ей диагностировали алопецию. По словам женщины, она сильно комплексовала из-за своего внешнего вида и всячески пыталась скрыть недостаток волос накладными прядями и париками.

В 2019 году врачи предостерегли героиню, что из-за мутации гена BRCA1 в ее организме увеличился риск развития рака молочной железы на 80 процентов. Американка приняла решение провести профилактическую двойную мастэктомию и удалить молочные железы. После операции на ее груди остались два широких шрама.

Киммел зарегистрировалась в Instagram и начала публиковать свои фотографии чтобы поддерживать других женщин, которые столкнулись с неуверенностью в себе из-за несовершенств своего тела.

«Я надеюсь, что каждый, кто увидит мои снимки и познакомится с моей историей, сможет поверить в себя и не будет опускать руки. Я хочу делиться настоящими кадрами из жизни, без фильтров и обработки. Нет ничего постыдного в том, что отличает нас друг от друга. Все тела красивы и уникальны», — подчеркнула она.

Подписчики американки поддержали ее в комментариях и отблагодарили за смелость. «Ты не представляешь, как много сил мне придаешь», «Ты такая красивая! Я счастлива, что нашла твою страницу», «Помогать другим женщинам преодолевать их потери и страхи и принимать себя любыми — вот ваша миссия, прекрасная Мариса», «Ты прекрасна! Спасибо, что вдохновляешь меня и других женщин, которые перенесли мастэктомию или еще готовятся к ней, Ты навсегда в моем сердце», — писали они.

Ранее в марте женщина два года растила волосы после рака и лишилась их из-за оплошности дочерей. Однажды во время игры со своими детьми Алией (Aaliyah) и Тианой (Tiana) женщина позволила им сделать себе прическу. Девочки, притворяясь парикмахерами, начали закреплять на волосах матери детали популярного детского конструктора Bunchems — разноцветные шары-липучки. Вскоре они поняли, что полсотни «заколок» запутались в волосах настолько, что их невозможно извлечь.

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