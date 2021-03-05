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Женщина два года растила волосы после рака и лишилась их из-за оплошности детей

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Дония Юссеф
Дония Юссеф
Фото: из личного архива

Жительница Великобритании отращивала волосы после курса химиотерапии и вновь лишилась их из-за оплошности своих детей. Об этом сообщает Daily Mail.

42-летняя Дония Юссеф (Donia Youssef) из графства Эссекс излечилась от рака груди и потратила два года на восстановление своей прежней внешности.

Однажды во время игры со своими детьми Алией (Aaliyah) и Тианой (Tiana) женщина позволила им сделать себе прическу. Девочки, притворяясь парикмахерами, начали закреплять на волосах матери детали популярного детского конструктора Bunchems — разноцветные шары-липучки.

Вскоре они поняли, что полсотни «заколок» запутались в волосах настолько, что их невозможно извлечь. Однако Юссеф успокоила детей и решила самостоятельно решить проблему. Женщина безуспешно пыталась справиться с липучками не протяжении 22 часов. По ее словам, той ночью она так и не смогла заснуть, поскольку игрушки впивались в ее голову.

В результате британке пришлось срезать свои «ценные» волосы. «Это что-то ужасное. Их было около 50 штук. Bunchems должны быть запрещены. После химиотерапии я очень долго, по сантиметру, отращивала свои волосы. Но теперь они летят в мусорное ведро», — поделилась эмоциями Юссеф.

Когда история стала вирусной в сети, ее прокомментировал представитель компании Bunchems. «Мы искренне сожалеем о случившемся. На упаковке говорится, что волосы нужно беречь от этих игрушек, однако мы понимаем, что такие инциденты все равно случаются», — сказал он и добавил, что производство липучек давно завершено, а на полки магазинов они до сих пор попадают по вине ретейлеров.

В январе еще одна женщина была вынуждена испортить прическу дочери из-за того, что в ее локонах запутались десятки тех же самых игрушечных деталей. Она опубликовала снимок затылка маленькой девочки, сидящей в ванной со множеством запутавшихся в волосах шаров. Пост собрал тысячи комментариев от родителей, при этом многие из них поделились собственным опытом и сошлись на мнении, что игрушки Bunchems следует запретить.

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