Женщине пришлось испортить прическу дочери из-за популярных детских заколок

Женщина была вынуждена испортить прическу дочери из-за того, что в ее локонах запутались десятки заколок. Соответствующий материал публикует The Sun.

Речь идет о популярных разноцветных заколках Bunchamals, которые внешне напоминают разноцветные колючие шары. Элиша Сквидж (Elisha Squidge) перепробовала множество способов, чтобы удалить аксессуар с головы своего ребенка, но все они были безуспешными, поэтому ее подруга Жасмин обратилась за советом в соцсети.

Она опубликовала снимок затылка маленькой девочки, сидящей в ванной с множеством запутавшихся в волосах заколок. Пост собрал тысячи комментариев от родителей, при этом многие из них поделились собственным опытом и сошлись на мнении, что аксессуары Bunchamals следует запретить продавать.

Для решения проблемы женщины рекомендовали использовать оливковое, аргановое и кокосовое масло, которое поможет смягчить волосы и распутать их. Другие посоветовали применять топленое масло и средство для смягчения ткани. Третьи признавались, что им приходилось стричь своих дочерей.

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«Нам потребовалось 6 часов, чтобы удалить длинные вьющиеся волосы моей дочери. Это было ужасно. Не используйте воду. Не используйте масло. Возможно, вам тоже придется вырезать клочки», «Моя дочь потеряла полголовы волос из-за этих злых игрушек. Прошло четыре года, но ее волосы все еще не такие, как раньше. Бедная девочка», «Я просидела несколько часов, аккуратно выковыривая их» — делились матери пострадавших детей.

В июне 2020 года популярные в 90-х разноцветные заколки в виде бабочек снова вернулись в моду. Пользователи сети начали массово делиться снимками своих причесок c упомянутым аксессуаром, ставя хештег #butterflyclips. Например, юзерша @julia.artemiss закрепила на передних прядях розовые и фиолетовые заколки в тон макияжу.