Основатель гольф-клуба в Тимирязевской академии найден застреленным

Основатель гольф-клуба в Тимирязевской академии Захид Уразбахтин найден застреленным в собственной квартире. Об этом в четверг, 11 марта, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.

По данным издания, тело 53-летнего мужчины обнаружил его сын, после чего вызвал полицию. Полицейские в ходе осмотра нашли оружие и отправили его на экспертизу для исследования.

Захид Уразбахтин связан со скандалом с землями Тимирязевки. Захида вместе с руководством ВУЗа обвинили «в нецелевом использовании природных ресурсов»: на земле, предназначенной для выращивания сельскохозяйственных культур студентами во время практики, разбили поле для гольфа.

В ответ на это Уразбахтин назвал публикации в СМИ спекуляциями и объяснил, что учебная площадка на 3,5 гектара лишь имитирует поле для гольфа и на самом деле учит студентов обращаться со специфическими объектами.

В минувшем ноябре сообщалось, что в Москве нашли убитую школьницу со множественными ножевыми ранениями в пустой квартире. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления Следственного комитета России Юлия Иванова.

По данным следствия, 20 ноября погибшую с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире жилого дома на Можайском шоссе. На теле несовершеннолетней множественные колото-резаные раны. Возбуждено уголовное дело об убийстве.